Kinesisk forsker er i hjemmeisolation på Østerbro: »Jeg keder mig og er lidt deprimeret«

Kolleger leverer mad til lejlighedsdøren på Østerbro, og Yong Fan taler med familien i Kina over FaceTime, mens han forsøger at arbejde hjemme på sin forskning for Københavns Universitet. I en uge har han været i frivillig hjemmeisolation efter rejse til Kina.

»Jeg keder mig, savner min familie, som jeg er meget, meget bekymret for, og så er jeg nok også lidt deprimeret over at være i isolation, mit livs første. Men jeg kommer helt sikkert til at huske det for altid«.