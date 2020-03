Bente Klarlund: Hvis man gerne vil bevare sine venner, må man gøre plads til dem i kalenderen

FOR ABONNENTER

Min familie og mine venner er min lykke. Jeg elsker at følge mine børns og børnebørns liv på tæt hold. Og jeg elsker at være i venners lag. Men jeg er jo også læge og forsker og har som så mange andre et travlt arbejdsliv. Min grænse mellem arbejde og privatsfære er ret flydende, og hvis jeg ikke har fokus på det, så vinder arbejdet. Men for mange år siden på et kursus lærte jeg følgende, som jeg har forsøgt at efterleve: Hvis noget er vigtigt for mig, så skal det ind i kalenderen. ​​​