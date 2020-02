Nu er coronavirus i Danmark: Sådan skal du forholde dig

Automatisk oplæsning

Nu er en dansker, der har været i Norditalien, konstateret smittet med det nye coronavirus – skal jeg være bange?

»Nej. Når det til nu blot er et enkelte tilfælde, eller bliver det til få personer, der er smittede, så skal du ikke. Men hvis det viser sig, at der rent faktisk er en større gruppe af smittede i Danmark, hvor vi blot ser det første tilfælde nu, og hvis det viser sig, at vi er kommet for sent ind i forløbet - hvilket intet dog tyder på - og det er mere udbredt, end vi ved, sådan som det skete i Italien, så kan vi godt som danskere være lidt bekymrede. Men som alt tyder på lige nu, skal du ikke være bange. Og så håber vi generelt, at de danske sundhedsmyndigheder er hurtigt ude, så vi får reduceret risikoen for, at andre er smittede, ved at opspore alle, som har været i kontakt med den smittede, så de eventuelt kan komme i hjemmekarantæne«, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Skal jeg nu opføre mig anderledes, hvor virussen er kommet i Danmark?

»Nej, ikke nødvendigvis. Men det er en rigtig god ide at tænke over håndhygiejne, som det altid er, og som også er den bedste beskyttelse mod influenza. Så du skal vaske dine hænder før måltider, naturligvis grundigt efter toiletbesøg generelt, men også bruge håndvask og sprit, når du har taget på dørhåndtag og gelændere, der bruges af mange mennesker, er det godt. Og er du selv smittespreder, uanset sygdom, så host ned i ærmet, så du ikke smitter andre. Har du symptomer, så kontakt egen læge per telefon og få råd og vejledning, og her vil det vurderes, om du er i højrisiko og skal sendes til hospital, eller du blot skal blive hjemme«.

Hvad er risikoen for, at jeg som almindelig dansker nu bliver smittet?

»Nu, hvor der kun er ét officielt tilfælde, eller der kun er ganske få, så er sandsynligheden for, at de danske sundhedsmyndigheder kan få inddæmmet smitte, før det breder sig bredt ud i samfundet, stor. Dermed er der ikke stor risiko for dig som enkeltperson lige nu kan blive smittet. Men det skader aldrig, at du øger dine opmærksomhed på din håndhygiejnen«.

Skal jeg som rask voksen være mere bekymret for at blive smittet med corona-virus end med de almindelige influenzavirus?

»Det kommer an på din alder. Hvis du er under 50 år, så kan du godt blive smittet og syg, men din risiko for, at du dør af sygdommen er meget, meget lille. Er du derimod ældre, mener jeg, at din risiko, hvis du bliver smittet, er større for et alvorligere forløb end ved almindelig influenza, og derfor skal du nok være lidt mere bekymret for at blive smittet«.

Jeg skal til familiefest på lørdag, skal jeg blive hjemme?

»Nej. Ikke med mindre nogle af gæsterne har været ude at rejse i smitteområder eller har haft kontakt til smittede, så behøver du ikke ændre opførsel i din dagligdag. Men skal du være sammen med mange i et firma, som alle har høj rejseaktivitet til eksempelvis Kina eller Norditalien, så ville jeg lige tænke mig en ekstra gang om«.

Skal jeg holde mig fra steder med mange mennesker – koncerter, sportsbegivenheder, gågader?

»Det kommer igen an på din alder. Er du under 50 år, så skal du bare gøre alt, du ville gøre normalt. Er du derimod over 60 år, så ville jeg lige tænkte mig lidt ekstra om. Er det det værd? For det afhænger jo af situationen. Hvis vi fortsat kun har en eller meget få smittede i Danmark, så er det overkill at ændre opførsel. Men hvis vi får lidt spredning over hele landet, så er det lidt mere risikabelt. Men overordnet set og med få tilfælde i Danmark, så er der ingen grund til at gå i panik«.

Skal jeg hamstre noget?

»Nej«.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå smitte?

»Igen god håndhygiejne er vigtigst. Så vask hænder hyppigt og brug også håndsprit. Men igen, det er noget, der først er rigtigt relevant, hvis vi får mere udbredt smitte end blot ét tilfælde. Forbliver det på en håndfuld, skal du ikke gøre noget anderledes end normalt«.

Skal jeg gå til lægen, bare jeg får forkølelse eller feber?

»Kun, hvis du ved, du har været i kontakt med nogle mistænkt for det nye coronavirus eller i smitteområder i udlandet. Men uanset hvad skal du ringe til lægen, du skal ikke bare møde op i venteværelset, hvis du er tvivl. Og så skal du fortælle lægen om situationen, og så vurderer lægen hvad skal ske«.

Hvornår bør jeg kontakte lægen?

»Hvis du får mere end almindelige symptomer, hvis det ser ud til, at din slemme forkølelse går over i noget mere alvorligt med vejrtrækningsbesvær, så skal du absolut kontakte din læge, for det kunne jo også være influenza eller anden sygdom, som skal håndteres på lægefaglig vis«.

Hvad skal jeg som ældre eller kronisk syg, som jo er de særligt udsatte, gøre?

»Din kroniske sygdom bør altid være velbehandlet, det giver dig altid en bedre chance for at få bugt med anden sygdom. Har du KOL, type2 diabetes eller hjerteproblemer eksempelvis, så sørg for, at du simpelthen er optimalt, lægeligt behandlet. Ellers ville jeg såmænd ikke være væsentligt påvirket eller opføre mig anderledes«.

Hvis jeg bliver dårlig, kan jeg så risikere, at jeg ikke må forlade mit hjem?

»Nej, alvorligt syge skal behandles på et hospital, mens let syge skal blive hjemme i sengen som ved influenza«.

Hjælper mundbind?

»En lille smule gør det, men kun særlige mundbind. Jeg ved godt, mange kolleger siger, at det ikke gør, og de operationsmundbind man ser i gadebilledet, hjælper ikke. Men der er studier, der viser, at ved influenzaepidemier har en særlig type mundbind, der bruges på hospitalerne, en vis effekt. Jeg ved bare ikke, om de kan købes på apoteket, de hedder FFP3-masker, som filtrer luftvejsvirus fra«.

Skal jeg vaske hænder grundigere og oftere end normalt ?

»Ja, det reducerer risiko for al smitte, er omkostnings- og bivirkningsfrit, så vask løs, selvom det måske er overkill«.

Skal jeg få min læge til at ordinere antivirale lægemidler til mig, selvom jeg er rask?

»Nej, der findes ingen antivirale lægemidler med dokumenteret virkning mod coronavirus«.

Er det nye coronavirus mere smitsomt end almindelige influenzavira?

»Ja, det er cirka dobbelt så smitsomt. En, der har influenza smitter i snit 1,5 andre, mens en smittet med det nye coronavirus så vidt vides smitter omkring 3 andre«.

Er det mere dødeligt at være smittet med det nye coronavirus end influenzavirus?

»Ja, det er min bedste vurdering, men tallene er usikre, da smitte pågår. Det estimeres, at dødeligheden af det nye coronavirus er omkring 2 procent. Dødeligheden ved influenza vurderes at være noget mindre, selvom det også er svært at sætte procenter på. Ved al sygdom er et stort mørketal. Men vi skønner, at der hvert år dør omkring 1.000-2.000 af almindelig influenza«.

Hvorfor hører jeg så hele tiden om corona-smitten, når folk også dør influenza?

»Det er i høj grad selve epidemisituationen med et helt nyt virus, vi ikke har set i mennesker før, der er forklaringen. Vi har influenzaepidemier hvert år, som spreder sig over 3-4 måneder, og selvom nogle dør af influenza, ser vi ikke en markant ophobning, da mange er helt eller delvist immune mod sæsonens influenzavirus. Men her, fordi det er et nyt virus, og ingen er immune, og alle dermed potentielt kan smittes, så risikerer vi, at mange bliver syge på samme tid - og det er i sig selv en rigtig stor belastning både for samfundet og for vores sundhedsvæsen«.

Hvor mange smittede og syge regner man med, at der kan komme til Danmark?

»Det kan ingen svare på, for det afhænger af, hvor mange tilfælde vi får ind over grænsen, og hvor hurtigt vi får dem opsporet, så de ikke smitter andre«.

Kan man smitte, før man får symptomer?

»Ja man mener, at virus smitter i inkubationstiden, altså i nogle dage op til du får symptomer og sygdom. Men det vurderes, at smitterisikoen er størst, når man har flest symptomer«.

Er børn særligt udsatte?

»Nej, der er få alvorligt syge børn og unge. Men alle kan blive inficerede«.