Byggemarked fortryder vild prisstigning på ansigtsmasker

Byggemarkedet Harald Nyborg hævede for tre uger siden prisen på to typer af ansigtsmasker fra henholdsvis 28 til 48 kroner og 38 - 58 kroner. Det konkurrerende byggemarked Bauhaus afstod selv fra at hæve prisen, fordi de mener, det ville være for »usmageligt«. Mens Otto Schachner, et firma der forhandler sikkerhedsudstyr, direkte kalder det for »upassende og usmageligt i den nuværende situation«, som Jyllands-Posten kunne citere dem for torsdag.