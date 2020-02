180 er blevet testet på et døgn: Danske myndigheder venter fortsat flere coronasmittede

Efter at den første dansker er blevet testet coronapositiv, venter Sundhedsstyrelsen fortsat flere tilfælde.

180 er blevet testet på et døgn:

De danske myndigheder vurderer fortsat, at der vil blive konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde fredag, efter at den første dansker natten til torsdag blev testet positiv for coronavirus.

Efter at det danske sikkerhedsberedskab for nylig blev hævet, er der dagligt blevet testet et stigende antal danskere. Bare det seneste døgn er omkring 180 blevet testet.

Ud af de mange test, er det foreløbig kun en person, der er testet positiv. Det er en TV2-medarbejder, der torsdag blev sat i karantæne i to uger.

Sundhedsstyrelsen meddelte torsdag efter det første tilfælde, at man regnede med at se flere tilfælde i den næste tid.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der i øjeblikket omkring 85.000 smittede globalt, mens snart 3000 er døde som følge af virusset.

Det vil sige, at det er nogle få procent, som dør af coronavirus.

