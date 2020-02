Endnu en dansker er coronasmittet efter tur til Norditalien

Automatisk oplæsning

Endnu en dansker er blevet testet positiv for coronavirus. Dermed er to danskere nu testet positiv for coronavirus.

Personen blev syg med hoste efter en nylig skiferie i Norditalien, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Personen er blevet undersøgt på Rigshospitalet. Fredag er det blevet bekræftet, at prøven var positiv for det nye coronavirus.

Personen kom hjem fra skiferie i Norditalien 15. februar og blev syg med hoste tre dage efter sin hjemkomst.

Vedkommende henvendte sig til egen læge 27. februar og blev herefter henvist til Rigshospitalet.

»Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere COVID-19 og behandle patienten under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer de personer, der har haft tæt kontakt med de smittede«, siger direktør Søren Brostrøm.

Den smittede er nu i hjemmeisolation og vil fremadrettet være i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne. Samtidig er Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med at opspore de personer, der kan have været i tæt kontakt med patienten.

Torsdag blev det første danske smittetilfælde bekræftet.

