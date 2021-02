Engang var lungebetændelse en nådig afslutning på livet. I dag er den en glemt dræber

Selvom coronavirus og de respiratoriske problemer, den kan medføre, fylder næsten alt lige nu, er der andre sygdomme, som hvert ord angriber danskernes lunger. Faktisk dør op mod 2.000 danskere hvert år af lungebetændelse udløst af andre virusser og af bakterier. For lungebetændelse kan være farligt, især hvis man er svækket eller over 65 år. Til sammenligning dør der hvert år cirka 200 i trafikken.

Før i tiden blev lungebetændelse kaldt the old man’s friend, fordi man oplevede sygdommen som nådig, da den ældres livskvalitet ofte var så ringe i forvejen, at man undte dem at komme herfra. I dag lever vi sundere, levealderen er steget, og lungebetændelsen opleves derfor ikke længere som en nådig afslutning, men mere som en glemt dræber.

Thomas Lars Benfield, overlæge på Hvidovre Hospital, professor ved Københavns Universitet og forsker ved infektionsmedicinsk afdeling, giver her en indføring i lungesygdommen.

»Der er to forskellige måder, hvorpå man kan dø af lungebetændelse. Den ene er iltmangel, hvor ilten i lungerne ikke kan transporteres ud i kroppen. Det kaldes monoorgansvigt og betyder, at lungerne svigter. Den anden dødsårsag er det, der hedder septisk chok. Her har betændelsen bredt sig til øvrige dele af kroppen, så det påvirker nyrerne, leveren og hjertet, sådan at blodtrykket falder, og hjertet ikke kan pumpe blodet rundt. Derfor sætter hjertet ud, og man dør«.