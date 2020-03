Styrelse til alle danskere: Bliv hjemme hvis du har været i højrisiko-områder

Automatisk oplæsning

I alt 10 danskere er nu testet positiv for smitte med coronavirus.

Samtidig spreder virussen sig hastigt flere steder i verden – blandt andet i Italien, som er et populært rejsemål blandt danskere.

Den udvikling er baggrund for, at danske myndigheder nu skruer markant op for virkemidlerne i forsøget på at forhindre smittespredning i Danmark. Sundhedsstyrelsen indfører nu krav om, at alle ansatte i ældre- og sundhedssektoren, som vender tilbage fra højrisikoområder, skal blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomsten. Det gælder personer, som er vendt tilbage fra de smitteramte områder siden 2. marts.

Sundhedsstyrelsen kan kun stille krav til ansatte i ældre- og sundhedssektoren, men styrelsens anbefaling er, at alle danskere følger samme procedure og bliver hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkosten fra et risikoområde.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sagde på et pressemøde tirsdag aften, at de skærpede krav især handler om at beskytte de borgere, som er særligt udsatte, hvis de får coronavirussen.

»Det handler om vores ældre, vores syge og vores svage medborgere«, lød det fra Magnus Heunicke.

Kina, Iran, Italien og Sydkorea

På pressemødet deltog også repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm fortalte, at anbefalingen gælder de lande, som Sundhedsstyrelsen betegner som særlige risikoområder. Der er tale om hele Kina undtaget Taiwan, Hongkong og Macau, hele Iran, Norditalien og provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu i Sydkorea.

»Men den her liste kan man forvente bliver opdateret løbende, og man også forvente, at den bliver længere«, siger Søren Brostrøm.

Listen over risikoområder kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ligesom Udenrigsministeriet løbende opdaterer sine rejsevejledninger på baggrund af smittespredningen rundt omkring i verden.

10 smittede

Coronavirus opstod tidligere i år i Kina og har siden spredt sig til store dele af verden.

Sundhedsministeriet har i dag meddelt, at de særlige paragraffer 5-9 i epidemiloven kan anvendes i kampen mod covid-19, selvom sygdommens farlighed og smittespredning ellers normalt ikke ville tillade det.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fortæller, at yderligere fire personer i dag er blevet testet positive. Tre af dem er vendt hjem fra Norditalien, mens den fjerne har været i Iran. Det betyder, at i alt 10 personer nu er testet positive for coronavirus i Danmark.

Desuden er mere end 100 mennesker i en form for karantæne på grund af mistanke om smitte.