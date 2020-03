Nu er ti danskere smittet med coronavirus

Automatisk oplæsning

Yderligere fire danskere er blevet smittet med coronavirus, hvilket bringer det samlede antal smittede op på ti.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde, hvor der bliver præsenteret nye tiltag til at begrænse udbredelsen af virusset.

De fire nye smittede har alle fået virusset på rejser i udlandet. Tre af dem i det nordlige Italien, mens den fjerde har været i Iran.

Ingen af de fire har været sammen med de seks andre danskere, der allerede er smittet med coronavirus. 142 personer er i øjeblikket i karantæne.

Sundhedsstyrelsen forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede danskere - herunder folk, der smitter hinanden i Danmark.

Som følge af udviklingen har regeringen varslet en række tiltag, der skal begrænse udbredelsen.

Blandt andet anbefaler myndighederne nu, at man bliver hjemme efter at have besøgt Kina, Iran, en region i Sydkorea og fire regioner i det nordlige Italien.

For sundhedspersonale er det et krav at være hjemme 14 dage efter at have besøgt et af de fire områder, der har været hårdt ramt af coronavirusset.

»Vi tager nye tiltag i brug for at være foran udviklingen. Vi skal værne om dem, der er særligt sårbare«.

» Vores ældre, vores syge og vores svage medborgere«, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.

ritzau