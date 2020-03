Sådan taler du med børn om coronavirus, og det her må du absolut ikke sige

Det gælder om at slå lyttebøfferne ud og stille opklarende spørgsmål, når børn begynder at fortælle voksne, at de har hørt det ene og det andet om den der coronavirus fra Kina. Undgå for alt i verden at underkende deres bekymring.