En lungebetændelse blev et lykketræf, der gav Kirsten Johansen styrken tilbage

Kirsten Johansen på 66 er en af de patienter, der har oplevet en lidt anderledes opmærksomhed og behandling under en indlæggelse med alvorlig lungebetændelse.

For mens man normalt skal forholde sig afslappet og give kroppen ro til at bekæmpe sygdommen, skulle hun derimod være fysisk aktiv. Hun indgik i et igangværende forskningsprojekt på Nordsjællands Hospital, der gennem en tilrettelagt motionsplan under selve indlæggelsen skal styrke patienterne til at undgå funktionstab, genindlæggelse og dødelig udgang af en lungebetændelse.

»Jeg kan trække vejret helt ned i lungespidsen, som jeg ikke kunne før, og jeg kan føle, at jeg er mere frisk«, fortalte Kirsten Johansen i februar 2020, en måned efter at være blevet udskrevet. Før hun blev ramt af lungebetændelsen, levede hun et liv som mange andre, hvor motionen ikke altid prioriteres.

Men det har ændret sig, og opskriften på hendes forbedrede helbred er en, som hun tog med sig fra hospitalet. Trods smerterne skulle hun gennemføre 30 minutters bevægelse om dagen. Allerede den første dag på hospitalet blev hun spurgt, om hun ville være en del af programmet, og de begyndte med øvelserne samme dag.

»Jeg blev hjulpet op at sidde på sengekanten, og så skulle jeg bare vippe med tæerne. Derefter skulle jeg løfte først den ene arm op og ned og så den anden. Men det kunne jeg først gøre ordentligt efter et par dage, fordi det gjorde så ondt«, siger Kirsten Johansen.