Motion som behandling: Ny forskning skal hjælpe det stigende antal, der rammes af alvorlig lungebetændelse

Som følge af coronapandemien er infektion i lungerne en af de mest omtalte sygdomme. Men selv hvis man ser bort fra den infektion, som udløses af coronavirus, er der de seneste 10 år sket en stor stigning i antallet af patienter med indlæggelseskrævende lungebetændelse.

Som konsekvens heraf oplever flere hospitaler, mangel på sengepladser - også når der ikke er en pandemi, der sætter alting på spidsen. Det fortæller Birgitte Lindegaard, klinisk lektor i infektionsmedicin og forskningsansvarlig overlæge ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Hun står bag et forsøg, der skal mindske indlæggelsestiden, sænke risikoen for genindlæggelse, mindske dødeligheden og i sidste ende lette trykket på sundhedsvæsenet.

»Vi ved, at inaktivitet er dårligt for kroppen, og vi ved, at infektionstilstande tærer på kroppen. De to veldokumenterede tilstande falder sammen i patienter, der indlægges med lungebetændelse, hvoraf hver fjerde patient faktisk genindlægges inden for 30 dage«.

Derfor har 80 patienter indtil videre været igennem et forløb, hvor et randomiseret udvalg af lungepatienterne følger et fysisk træningsprogram med støtte og vejledning af personalet. Under en normal indlæggelse taber patienten muskelmasse, hvilket betyder, at de ældre patienter ofte kommer mere svækkede ud end ind.

»Hvis vores studie viser, at indlæggelsestiden er kortere, og at de bevarer muskelmassen, som vores hypotese er, så er vores vision, at man implementerer det hos alle indlagte patienter«, siger overlæge Birgitte Lindegaard