Statsministeren varsler nye tiltag mod coronavirus

Regeringen er klar med nye tiltag til at inddæmme coronavirusset i Danmark.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) orienterer klokken 11.30 om de nye tiltag på et pressemøde.

Ud over statsministeren vil der være talspersoner fra en række andre myndigheder.

Det gælder Rigspolitiet, Borgerservice, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

»På pressemødet vil de orientere om situationen vedrørende Covid-19 (coronavirus, red.) og nye tiltag for at inddæmme smitte i Danmark«, skriver Statsministeriet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltager ikke på pressemødet. Det skyldes, at han er i Bruxelles for at deltage i et EU-møde om corona-situation.

Indtil videre har der været 20 bekræftede smittetilfælde i Danmark. En enkelt er erklæret rask. 286 personer er i karantæne.

ritzau