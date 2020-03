Statsministeren: Alle arrangementer med over 1.000 mennesker bør aflyses

Statsminister Mette Frederiksen, rigspolitichef Thorkild Fogde, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding orienterer om situationen vedrørende COVID-19 og nye tiltag for at inddæmme smitte i Danmark på et pressemøde i Spejlsalen.