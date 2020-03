Sådan forebygger du smitte med ny coronavirus

Coronavirus kan smitte via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Se her, hvad myndighederne anbefaler for at undgå smittespredning.

Sundhedsstyrelsen har i dag opdateret sine retningslinjer for, hvordan borgere i Danmark bedst forebygger smitte med den ny coronavirus.

Den nye sygdom spreder sig især på steder, hvor mange mennesker er samlet. Den kan smitte via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.

Det er derfor, statsminister Mette Frederiksen (S) i dag anbefalede, at alle arrangementer med flere end 1.000 deltagere bliver aflyst eller udskudt. Det gælder foreløbig resten af marts måned.

De fem råd fra Sundhedsstyrelsen for at undgå smitte er herunder:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Find Politikens guide til håndvask her.

Host eller nys i dit ærme, ikke i dine hænder.

Undgå håndtryk, kindkys og kram (dette gælder ifølge Statens Serum Institut kun i det offentlige rum) - og begræns den fysiske kontakt.

Vær opmærksom på rengøring hjemme og på arbejdspladsen.

Vær opmærksom, når du er steder med tæt kontakt til mange mennesker. Det gælder eksempelvis offentlig transport, hvor man kan kan overveje at bære handsker eller spritte hænder af efter rejsen.

Hvis du skal ud at rejse, kan du finde opdaterede rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Den er her. Men hver opmærksom på, at vejledningerne kan blive ændret jævnligt i takt med graden af smittespredning i de pågældende lande.

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du ringer til din læge og ikke bare møder op i venteværelset med risiko for at sprede smitte med den ny coronavirus. Uden for åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon.

Hvis du kommer hjem fra et af de lande, hvor der har været spredning, og du føler dig syg i løbet af 14 dage efter hjemkomst, bør du ringe til din læge.