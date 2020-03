Bente Klarlund: Som med coronavirus bør livsstilssygdomme bekæmpes med nationale initiativer

FOR ABONNENTER

Midt i en coronatid skal vi huske at minde hinanden om, at vi i de udviklede lande er nået langt i bekæmpelsen af infektionssygdomme. Koleraen slog tusinder ihjel i 1800-tallet, men blev i høj grad bekæmpet med kloakering. Denne foranstaltning vakte ganske vist voldsom harme og forargelse. Skulle statsmagten nu bestemme, hvor man måtte forrette sin nødtørft? I dag har vi svært ved at forestille os at skulle leve i et land, hvor latrinerne bliver tømt på gaden.​​​​​​