Stor stigning: Nu er 59 danskere smittet med coronavirus

Chefen for Hæren, general Michael Lollesgaard, er blevet sendt i karantæne på grund af risikoen for coronavirus, oplyser Forsvaret.

Der er nu registret 59 smittetilfælde med coronavirus i Danmark, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed mandag.

Søndag var der ifølge styrelsen 35 personer i Danmark, der var testet positiv med coronavirus. Det er den hidtil største stigning på en enkelt dag.

Der er fortsat to personer på Færøerne, der er testet positiv for smitte med coronavirus.

Styrelsen oplyser videre, at 1022 personer er blevet testet for smitte. I alt 770 personer er i karantæne. Det er 142 flere, end styrelsen oplyste søndag.

I en pressemeddelelse opfordrer styrelsen alle, der er kommet hjem til Danmark efter besøg i Norditalien, Kina, Iran og Sydkorea, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

»Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre med videre, hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med Covid-19«, skriver styrelsen.

Mød ikke op hos lægen uden aftale

Styrelsen opfordrer til, at man ringer, hvis man mistænker, at man er smittet med coronavirus. Man skal ikke bare møde op hos lægen, da man i så fald risikerer at smitte andre.

På styrelsens hjemmeside kan man finde information om, hvad man skal gøre, hvis man mistænker, at man kan være smittet.

Styrelsen har oprettet en hotline - en telefonlinje - hvor borgere med spørgsmål til coronavirus kan ringe ind. Nummeret er 70 20 02 33.

Hvis man er sat i karantæne og vil i kontakt med sundhedspersonale, kan man ringe på et særligt nummer, der er forskelligt fra region til region. Det står også på styrelsens hjemmeside.

Tidligere mandag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at en af de smittede har været på natklub i København. Personen har torsdag aften og natten til fredag været på Søpavillonen.

Derfor beder styrelsen alle, der var på natklubben mellem klokken 23 og 02 torsdag aften og natten til fredag, om at blive hjemme i 14 dage.

CBS-studerende er smittet

To studerende på CBS - Copenhagen Business School - er smittet med coronavirus efter skiferier i Norditalien. Det oplyser skolen på dens hjemmeside.

Tre personer, der har været i kontakt med de pågældende, er sendt i hjemmekarantæne.

Skolen har fået råd fra sundhedsmyndighederne om, at den ikke skal foretage sig yderligere.

Hærchef i karantæne

Chefen for Hæren, general Michael Lollesgaard, er en af de mange, der er blevet sendt i karantæne på grund af risikoen for coronavirus, oplyser Forsvaret.

Det skyldes, at han har deltaget i et møde i Nato med Italiens hærchef, som er teste positiv for Covid-19.

Desuden er en chef for Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling sat i karantæne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vurderet, at de to skal placeres i hjemmekarantæne. Dette er sket søndag aften.

Begge personer har det godt og er uden symptomer, oplyser Forsvaret.

