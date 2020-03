WHO-chef: Der er en reel risiko for en corona-pandemi

Automatisk oplæsning

Risikoen for, at der kommer en corona-pandemi er 'meget reel', siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En pandemi er en global epidemi.

Virusudbruddet bevæger sig mod en fase, hvor den internationale spredning ikke længere kan kontrolleres, men det er endnu ikke for sent, siger WHO-chefen på en pressekonference mandag.

»Nu hvor virusset har fundet fodfæste i så mange lande, er truslen om en pandemi blevet meget reel«, siger Tedros.

»Men det vil være den først pandemi i historien, der vil kunne kontrolleres«, tilføjer han.

Ros til Italien

Han roser samtidig Italien for de omfattende tiltag, den italienske regering har sat i værk for at hindre virusset i at brede sig.

Store dele af Norditalien er lukket ned i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

De enkelte regeringers indsats er afgørende for at beskytte så mange mennesker som muligt mod smitten, mener WHO-chefen.

»Der er mange eksempler på lande, der har vist, at disse tiltag hjælper«.

»Hovedbudskabet er, at vi ikke er prisgivet«, siger han.

ritzau