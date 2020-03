Ministre og myndigheder i bøn: Fat nu alvoren, du dør måske ikke af corona, men det risikerer din gamle mor eller lungesyge kollega

Automatisk oplæsning

I den kraftigste opsang til danskerne længe set og i forbøn for solidaritet og samfundssind stillede statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sig frem for den danske offentlighed i Statsministeriet tirsdag med en dyb appel.

Vi skal alle tage truslen fra den nye coronavirus langt mere alvorligt, end de oplever, danskere har gjort til nu.

»Der er stadig for mange i Danmark, der spørger: Er det her ikke bare en influenza. Og hvorfor skal vi tage det så alvorligt? Det skal vi, fordi den her virus spreder sig hurtigt. Langt hurtigere end influenza. Og fordi flere af dem, der bliver syge af corona, får brug for en mere kraftig behandling, eksempelvis intensiv behandling, for at kunne overleve« sagde Mette Frederiksen.

Når sygdommen ikke kan sammenlignes med almindelig influenza, skyldes det, at ingen danskere er beskyttede mod den nye virus. Vi er alle potentielle coronapatienter i en befolkning uden immunitet. Så selv om sygdommen for 8 af 10 coronasmittede svarer til influenza, er smittespredning for samfundet og udsatte borgere særdeles alvorligt.

Fakta Så farlig er covid-19 De mest rapporterede symptomer blandt patienter i kontakt med hospitaler er: feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerte og træthed. Mindre udbredt er opkast og diarré.

Fra du er smittet med virus, til du får symptomer, den såkaldte inkubationstid, går der typisk 4-5 dage. Men det svinger fra 1-14 dage.

87 procent af de smittede er mellem 30 og 79 år.

80 procent af de smittede har mild til moderat sygdom.

14 procent har alvorlig sygdom.

6 procent har kritisk alvorlig sygdom, vejrtrækningsophør, svær blodforgiftning og organsvigt/dysfunktion. Patienter med høj risiko for alvorlige sygdomsforløb og død er ældre over 60 år, folk med kroniske sygdomme som forhøjet blodtryk, type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, kroniske vejrtrækningslidelser og kræft.

Covid-19 blandt børn og unge er sjælden og mild. Kun 2,4 procent af alle diagnosticerede er under 19 år. Kun 0,2 procent af dem er blevet kritisk syge. Kilde: ECDC, 2. marts 2020 Vis mere

Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm »vil meget gerne advare imod, at man undervurderer alvorligheden ved den her sygdom«. Han kalder udviklingen med voldsomt mange flere smittede i Syd- og Centraleuropa for »bekymrende«. De til nu 156 smittede danskere vil også vokse markant de kommende uger.

»Det er kun et spørgsmål om dage eller uger, før vi ser ind i, at vi også har smittespredning i det danske samfund«, sagde Søren Brostrøm.

Han talte direkte til de raske voksne, han ikke føler forstår samfundets kamp mod covid-19.

»Der har været en tendens til i den offentlige fortælling, at mange siger, at det bare er en influenza, eller langt de fleste har ikke symptomer. Det, man skal være opmærksom på, er, at det i starten af det her er de stærke og de raske, som bliver smittet, og som bærer smitten ind i landet«, sagde Søren Brostrøm.

»Men vi skal være opmærksomme på, når der kommer smittespredning i Danmark, så begynder det at smitte dem, som ikke er så ressourcestærke: Vores ældre, vores kronisk syge, som ikke har de samme ressourcer og forsvar mod sygdommen. Og så begynder vi at se alvorlig sygdom og desværre også dødsfald«, sagde han.

Frygten er italienske tilstande

Til nu har langt de fleste covid-19-smittede pådraget sig virus i et andet land og hjemtaget sygdommen. Kun i få tilfælde har én smittet person smittet få andre i Danmark, før det er opdaget og forsøgt inddæmmet. Sådan vil myndighederne fortsætte, men i værste fald får coronavirussen magten, og et handlingslammet samfund vil se uhæmmet epidemisk smitte sprede sig i Danmark.

Søren Brostrøm fastslog, at Danmark for alt i verden skal undgå de italienske tilstande, hvor tæt på 10.000 er smittede på få uger og 500 døde, fordi deres sundhedsvæsen er presset i bund.

For at skære det ud i pap tog sundhedsminister Magnus Heunicke en stor planche frem på pressemødet, som viste to kurver – en orange og en grøn. Den skal illustrere, hvorfor der næsten dag for dag sker nye indskrænkninger i forsamlingsfriheden og muligheder for rejser til udlandet.

Lader danskerne stå til, risikerer vi et smittescenario, vi ikke skal ønske os, sagde sundhedsministeren og pegede på den eksplosivt voksende orange smittekurve.

»Hvis vi ingenting gør, ingen foranstaltninger, så vil vi få en situation, hvor smitte lynhurtigt spreder sig og går gennem grænsen for vores sundhedsvæsen. Det er det scenario, vi under ingen omstændigheder ønsker os«, sagde han.