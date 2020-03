Myndighederne forbereder sig på 600.000 coronasmittede i første bølge

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fortsætter coronavirussen med at sprede sig i Danmark, vil det værst tænkelige scenarie være, at 10 procent af den danske befolkning bliver smittet.

Det sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ved et pressemøde i Statsministeriet tirsdag. Her varslede regeringen yderligere tiltag for at bekæmpe coronavirus.

Ifølge Søren Brostrøm vil en »første bølge« kunne ramme 600.000 danskere over en periode på tre måneder.

»Af de cirka 600.000 danskere, som er smittet i sådan et scenarie, vil det være 10 procent af dem – altså 60.000 – der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet«, sagde han.

12.000 af dem vil formentlig blive indlagt på sygehuset, tilføjede direktøren.

»Og toppen af dem – måske en fjerdedel – kigger vi på i forhold til intensiv kapacitet, sagde Søren Brostrøm.

Direktøren understregede, at myndighederne vil prioritere forskelligt, alt efter om det lykkes at inddæmme smitten eller ej.

Indtil videre er 156 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark. Af dem er én raskmeldt, som offentligheden kender til. Det er »patient 0«, en medarbejder på TV 2, som blev testet positiv 27. februar.

Yderligere to personer er smittet på Færøerne, mens tre personer undersøges for smitte i Grønland.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) stiger antallet af smittede »time efter time«.

Til vurderingen af at det blot vil være 10 procent af de 600.000, der kan ende med at blive smittet, som kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, sagde Søren Brostrøm:

»Fordi i det tilfælde vil vi bede raske og let syge om at blive hjemme«.

»Tænk på en influenzasæson, hvor du ikke nødvendigvis går til lægen, men bliver derhjemme. Det vil vi bede dem om«, sagde han.

På pressemødet tirsdag kom det ligeledes frem, at regeringen nu opfordrer til, at rejsende så vidt muligt undgår kollektiv trafik i myldretiden for at inddæmme coronasmitte.

Hvis man som borger mærker symptomer såsom eksempelvis hoste eller feber, skal man kontakt egen læge per telefon.

ritzau