Største stigning på en dag: 262 personer i Danmark er konstateret smittet med coronavirus

Antallet af coronasmittede i Danmark har fra mandag til tirsdag taget det hidtil største hop på en dag, efter at virusset er kommet til Danmark.

Således er 262 personer tirsdag konstateret smittet med coronavirusset. Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

De 262 smittede er en stigning fra 90 smittede mandag.

Antallet af smittede er tirsdag steget flere gange.

Coronavirus, eller Covid-19 som sygdommen kaldes, kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Den er primært farlig for ældre og svækkede borgere.

For at inddæmme smitten har de danske myndigheder siden fredag anbefalet, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses.

Tirsdag har regeringen fremlagt en række initiativer for at hjælpe erhvervslivet med at komme helskindet igennem coronaudbruddet.

Regeringen vil blandt andet lade virksomheder udskyde moms og skat til en værdi af samlet 125 milliarder kroner.

Inden for erhvervslivet har coronaudbruddet især ramt transportbranchen samt hotel-, restauration- og turismebranchen.

Desuden er der også kommet en håndsrækning til arrangører af større arrangementer. Eksempelvis spillesteder får mulighed for at søge kompensation for tabte indtægter.

ritzau