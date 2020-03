Østjysk skole lukker efter coronasmitte

Malling Skole syd for Aarhus lukker midlertidigt, da to af skolens elever er smittet med coronavirus.

Malling Skole i Østjylland sendte mandag en femteklasse og dens to lærere i hjemmekarantæne, da to elever på skolen var blevet smittet med coronavirus.

Tirsdag aften oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside, at skolen nu lukker midlertidigt.

Martin Østergaard, der er direktør i Børn og Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune, har valgt at følge styrelsens anvisninger.

» Det er en ærgerlig og besværlig situation, som vi gerne ville have været foruden, men vi ønsker på alle måder at bakke op om myndighedernes kamp for at inddæmme og forsinke coronasmitte«.

»Derfor følger vi naturligvis de anvisninger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt os følge og lukker skolen fra og med i morgen tidlig«, siger Martin Østergaard i en pressemeddelelse fra Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Kan spores tilbage til et udenlandsk område

Mandag aften fortalte direktøren til TV2 Østjylland, at man på baggrund af analyser fra Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at det kun var én klasse, der skulle i karantæne.

De to elever har ikke smittet hinanden, og begge tilfælde kan spores direkte tilbage til et udenlandsk område.

Elever fra den lukkede skole bør ikke samles i større grupper uden for skolen, ligesom eleverne skal være opmærksomme på symptomer, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Malling Skole har 600 elever og 75 medarbejdere.

Virusset har også ramt andre uddannelsesinstitutioner.

Blandt andre Rysensteen Gymnasium i København, hvor to elever uafhængigt af hinanden er smittet med coronavirus. Gymnasiet er lukket midlertidigt.

Desuden har to studerende på Copenhagen Business School (CBS) fået konstateret smitte efter skirejser i Norditalien.

Tre andre studerende, der har været i kontakt med de pågældende, er i hjemmekarantæne.

Tirsdag sendte Midtjyllands Kristne Friskole i Herning 85 elever og seks lærere i hjemmekarantæne. Her skal de være indtil 18. marts.

De er sendt i karantæne, da en pige fra skolens 9. klasse er testet positiv for coronavirus, efter at hun netop er kommet hjem fra skolens skitur til Tirol, der ligger i den østrigske delstat Tyrol.

Tyrol kom mandag på listen over rejsemål, hvortil unødvendige rejser frarådes.

