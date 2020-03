DSB og Metroselskabet glæder sig over færre passagerer: »Tak til passagererne for at hjælpe«

Automatisk oplæsning

Nye tider. Corona-tider. Normalt kan intet gøre en tog- og bus-operatør mere lykkelig end flere passagerer. Nu priser både den københavnske metro og DSB’s S-tog sig lykkelige over, at der er blevet bedre plads mellem passagererne. På S-togsstationer opfordrer højtalere passagererne til at holde god afstand fra hinanden – og syge passagerer til helt at holde sig væk.​

DSB tilbyder pengene retur til passagerer, som vil blive hjemme – sågar ikke-refundérbare orange billetter refunderes, og DSB er kun glad for at bidrage i indsatsen mod spredning af coronavirus.

Onsdag kunne Metroselskabet glæde sig over 30 pct. færre passagerer i morgenmyldretiden end på en almindelig jævn hverdag.

Tak for hjælpen

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet, siger i en pressemeddelelse »tak til passagererne for at hjælpe«.

»Vi vil sammen med vores passagerer fortsat arbejde på at forhindre, at vi står for tæt i metroen, og vi forventer, at frafaldet af passagerer vil stige i de næste dage. Vi har udvidet vores myldretid til tidsrummet fra klokken 6 til 20, og det giver forhåbentlig lidt mere fleksibilitet for mange passagerer«.​

Trafikministeriet glædede sig også onsdag på myndighedernes nye daglige coronavirus-pressemøde over, at rejsende med offentlige transportmidler har lyttet til regeringens anbefaling af at undgå myldretiden. Tilsyneladende er passagerer parat til at overveje andre rejsetidspunkter og i det hele taget til andre bestræbelser på at undgå at klumpe sig sammen i tog og busser.

Metroselskabet satser på at øge kapaciteten, på at styrke rengøringen – med fokus på holdestænger, stropper, gelændere og touch screens – og på en tættere information til passagerer for at undgå spredning af coronavirus.

DSB arbejder på at indføre et obligatorisk krav om pladsbillet i fjern- og regionaltog. Ikke for at styrke indtjeningen – men for også at bidrage til at undgå overfyldte tog og stående passagerer.

»Jeg er klar over, at det for mange kunder medfører væsentlige gener i dagligdagen. Men jeg håber, at vores kunder vil udvise forståelse og samfundssind i den alvorlige situation, vi er i, så den kollektive trafik ikke udgør en større smittefare end strengt nødvendigt«, udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.