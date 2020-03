Apoteker rationerer medicin for at undgå hamstring

Automatisk oplæsning

Apotekerne har fået besked på kun at udlevere én pakke af hver type medicin, når det kommer til almindeligt håndkøb. Det gælder også supermarkeder eller andre steder, hvor man kan købe håndkøbsmedicin.

Det sker, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har aktiveret dele af lægemiddelberedskabet for at undgå, at der opstår forsyningsproblemer med medicin. Det er for at modvirke hamstring.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en meddelelse.

Fra i dag (torsdag red.) kan man heller ikke købe mere receptpligtig medicin end det, der svarer til ens normale forbrug.

ritzau