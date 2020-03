674 personer er konstateret smittet med coronavirus

Automatisk oplæsning

Coronavirus fortsætter med at sprede sig i Danmark.

Torsdag eftermiddag er antallet af konstaterede smittetilfælde i landet steget til 674 personer, meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed.

3.038 personer er blevet testet for coronavirus.

Torsdag formiddag blev det meldt ud, at 615 var konstateret smittet med coronavirus, mens antallet af smittede i Danmark onsdag var 514 personer.

På Færøerne er der fortsat registreret to smittetilfælde, mens 31 personer er i karantæne.

Der er store mørketal

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, har oplyst, at der også er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Personer, der er blevet raske, indgår også i det samlede smitteantal.

Sundhedsstyrelsen skiftede torsdag formiddag strategi i kampen mod virusset.

Fokus bliver nu på at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde, mens folk med mildere symptomer skal klare sig selv uden behandling i sundhedsvæsenet.

Tidligere var fokus på at inddæmme virusset ved at teste de personer, der havde rejst i lande, hvor der var et stort antal af smittetilfælde.

På grund af den store stigning i antallet af smittede er strategien altså blevet ændret.

På et pressemøde onsdag aften blev det samtidig fremlagt fra statsminister Mette Frederiksen (S), at dele af det offentlige Danmark lukkes ned i to uger.

Det betyder eksempelvis, at offentlige folkeskoler og daginstitutioner fra mandag i næste uge lukker i to uger.

» Jeg vil opfordre alle familier, der allerede fra i morgen (torsdag, red.) har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme«, sagde hun onsdag.

ritzau