Ældre opfordres til at få hentet deres medicin for dem

Danmarks Apotekerforening opfordrer ældre, kronisk syge og andre i risikogruppen for coronasmitte til ikke at gå på apoteket, hvis det kan undgås.

Folk i risikogruppen opfordres i stedet til at få nogen til at gøre det for sig.

»Det kan bestemt være en god idé, hvis man kan få andre til at hente medicin og andre daglige fornødenheder for sig«, siger Anne Kahns, formand i Danmarks Apotekerforening.

Hvis man er nødt til at gå på apoteket, siger Anne Kahns, er det en god idé at holde afstand til sine medborgere, så man mindsker risikoen for smitte.

Sverige opfordrer til det samme

Opfordringen kommer i kølvandet på, at den svenske apotekerforening opfordrer ældre og øvrige personer i risikogrupper til at holde sig væk fra apotekerne som følge af coronapandemien.

Coronavirussen er skyld i over 5.000 dødsfald globalt, og det er påvist, at risikoen for at dø stiger markant, desto ældre den smittede person er.

I Danmark er 827 personer smittet med virusset. Der er endnu ingen, der er døde af virussen i Danmark.

I Europa er der nu 28.297 smittetilfælde, hvoraf 1.191 er døde.

Coronavirussen fik for alvor sit europæiske gennembrud i den norditalienske region Lombardiet.

På verdensplan er der flere end 145.000 smittede med coronavirussen.

ritzau