Guide: Sådan tackler du angst for Coronavirus

Usynlig, uvis og ustyrlig. Smitte kan let sætte gang i ængstelige tanker, professor Barbara Hoff Esbjørn. leder af Center for Angst, kommer her med gode råd til, hvordan man får skuldrene ned.

Prøv at lade være med at tænke for meget. Du kan alligevel ikke styre corona-smitten. Hvis du grubler, får du skabt en indre krisestemning, som skaber ængstelighed i sig selv. Gå i stedet en tur i frisk luft, læg puslespil eller lav noget andet, du kan lide.

Beslut dig en gang for alle, hvordan du vil leve med myndighedernes anbefalinger. Beslut eksempelvis, at du vil handle i supermarkedet og så vaske hænder, når du kommer hjem. Eller at du ikke vil køre bus. Har du besluttet det, behøver du ikke tænker over det mere.

Beslut, hvor mange nyheder du behøver. Hvis du har lagt en plan, behøver du måske ikke se hvert eneste pressemøde. Måske er det nok, at tjekker nyheder en gang i døgnet.

Du skal ikke mærke efter i kroppen hele tiden, hvis du ikke er i risikogruppen. Jo mere du mærker, jo mere vil du opleve af små ting, som alligevel ikke er noget. Du skal nok opdage det, hvis du får ondt i halsen eller influenza.

Hvis angsten ikke går væk af sig selv efter noget tid, så overvej at søge behandling, så angsten ikke får lov at styre dit liv.

Kilde: Center for Angst, Københavns Universitet.