Skal jeg tage handsker på, og hvordan trykker jeg på stopknappen i bussen? Sådan skal du forholde dig uden for dit hjem

Skal jeg bære handsker udendørs og for en sikkerheds skyld brænde dem, når jeg er kommet hjem igen?

Nej, svarer professor Hans Jørn Kolmos, der har forsket i mikrobiologi og befundet sig i smittefarlige miljøer det meste af sit arbejdsliv.

Han maner til besindighed, rettidig omhu og disciplinering af hænderne, når han giver sine svar på de dilemmaer, vi nu dagligt står i, indtil coronaepidemien er et overstået kapital.

Opsummering: Mikrobiologens råd og tips Discipliner dine hænder: - Gå med foldede hænder, som kirurger gør på operationsgangene, så du er bevidst om, hvad du rører ved. - Klør det i ansigtet, så lad det klø, indtil du har vasket hænder. Vask hænder og brug håndsprit: - Er du en af de heldige, der har fået fingrene i en håndsprit, skal du huske at gnide det ind i hænderne, til det er helt tørt. Det tager cirka 30 sekunder. Viruspartikler dør af sig selv: - Du kan fortynde mængden af virus ved at vaske hænder, holde overflader rene og sørge for at komme ud i solskinnet. Kilde: Hans Jørn Kolmos, Professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet Vis mere

På caféen

Skal jeg holde øje med, om bartenderen har vasket hænder?



»For det første er det vigtigt, at du forstår, at du med meget stor sandsynlighed bliver udsat for smitte uanset hvad, for coronavirusset er allerede i cirkulation. Så det er ikke et spørgsmål, om du kommer i kontakt med enkelte viruspartikler. Spørgsmålet er, hvor stor en mængde af viruspartikler, du bliver udsat for på samme tid. Derfor, uanset hvor du er henne, skal du huske at vaske hænder, før du spiser eller drikker, for det fortynder mængden af virus. Men i og med, at du går ind på en café, har du jo truffet et valg, hvor der er mulighed for at blive smittet. Her må du stole på, at bartenderen rent faktisk har rene hænder. Så du skal træffe kloge valg i det offentlige, og huske at vaske hænder«.

Skal jeg genoverveje steder med tag-selv stationer af kaffe, bestik eller sugerør?

»Man kan vel nok bruge sådan en, for hvad skulle man ellers gøre? Det er igen vigtigt, at du vasker hænder, inden du spiser, og efter du er færdig. Men det, du skal huske, er, at små mængder af viruspartikler ikke er afgørende. Og i forhold til bestik, kan der godt være viruspartikler på, men der vil højst sandsynligt ikke være en betydelig mængde, så længe de ikke er synligt urene«.

Hvor meget er en betydelig mængde?

»Det er ikke en enkelt viruspartikel på emballage her og der, som smitter. Nej, det tæller, hvis der er en snotklat, som du kommer til at sætte fingeren på. Gode mængder findes i synligt sekret, host og nys. Det vil altså sige, at der vil blive transporteret virus gennem emballage, tøj, service og så videre. Derfor er det vigtigt, at man jævnligt rengører dørhåndtag og overflader.

Kan jeg godt bestille takeaway fra restauranter?

»Det vil jeg mene, du godt kan. Men man kan ikke afvise, at der kan sidde noget virus på emballagen. Det kan du aldrig være sikker på, at der ikke er. Men du skal ikke begynde at sætte takeaway på pause, for virusset på emballagen er i små mængder. Det vigtigste råd er det gode gamle, at du skal vaske hænder, før du spiser«.

Du skal være mere disciplineret med dine hænder, end normalt. Du kan låse hænderne fast i hinanden, så man har dem samlet, ligesom hvis man beder en bøn. Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi

I supermarkedet

Hvor stor afstand skal jeg holde i køen?

»Overhold Sundhedsstyrelsens anbefalinger på en meters penge. Det kan være svært. Jeg har selv været der, og det er altså svært at holde den afstand. Til gengæld, så står man fornuftigt, fordi det ikke er ansigt til ansigt, så man undgår at hoste hinanden i hovedet«.

Hvordan skal jeg håndtere varerne og opdelerne på kassebåndet?

»Supermarkederne er jo et af de steder, hvor rigtig mange rører ved rigtig meget. Men du skal bare gøre som normalt. Brug dine hænder til at fylde varerne i din kurv, men tænk over, at du ikke klør dig i øjet. Og husk at vask hænder, når du kommer hjem eller brug håndsprit«.

Hvad med os, der ikke har håndsprit?

»Du køber ind, som du plejer at gøre, men vær opmærksom på, at hænderne ikke rører ved alt mellem himmel og jord. Selvfølgelig skal du røre ved nogle ting, men sådan er det. Så vasker du hænder, når du kommer hjem«.

Med offentlig transport

Skal jeg undgå at tage fat i gelænder, stolper og håndtag?

»Det nytter ikke, at vi alle sammen vælter og brækker hofter og alt muligt andet. Offentlig transport er indrettet sådan, at der er noget at tage i af en grund. Så du kan jo tage et par handsker på – det er jo også koldt udenfor – inden du trykker på stopknappen eller bruger gelænderet som støtte. Men du skal gøre dig klar, at når du kommer hjem og tager de handsker af, så skal du vaske hænder. Der er sikkert smitstof på handskerne bagefter, men det tørrer ind. Og de få viruspartikler, der sidder på handskerne, dør ud«.

Skal jeg bare lægge handskerne som normalt?

»Læg handskerne på hylden. De få viruspartikler, der er på handsken, holder ikke i lang tid. Man kan sige det sådan her: Hvis der er 100 viruspartikler til at begynde med, så vil der kun være nogle få stykker tilbage efter 48 timer. Viruspartiklerne vil dø ud stille og roligt, én for én, og minimerer risikoen for infektion mere og mere«.