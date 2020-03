Hospitalerne kæmper for at undgå smitte på stuerne, men det er nærmest umuligt

Etage sat af til coronapatienter

På Odense Universitetshospital oplyser lægelig direktør Michael Dall, at mange pårørende allerede bliver væk.

»Vi kan allerede nu konstatere langt færre besøgende, og vi har også set, at mange særligt ældre og svækkede borgere selv har aflyst ambulante kontroller eller mindre vitale operationer. De er bange for at blive smittet i venteværelset. Derfor møder vi også forståelse, når vi nu vælger at udskyde mange behandlinger på det kirurgiske og medicinske område«, siger Michael Dall.

Tirsdag bliver udrednings- og behandlingsgarantien ophævet. Så kan regionerne, der driver hospitalerne, udskyde alle ikke-livstruende behandlinger. Og det vil ske. Dels for at sikre nok personaler til kampen mod coronavirus, dels for at minimere risikoen for, at borgere bærer smitte ind på hospitalet, når de skal have en nyt knæ.

»Vi arbejder på højtryk, så vores intensive kapacitet, den mest vitale faktor, er klar. Vi omskoler sygeplejersker og bruger disse dage til at gøre klar til det store ryk-ind«, siger Michael Dall fra Odense Universitetshospital og fortæller, at en hel etage på hospitalet står klar alene til covid-19-patienter.

På Rigshospitalet går professor Jens Lundgren tre gange om ugen til krisemøder med hospitalsledelsen om kommandoveje, når epidemien raser.

»Det er en helt ekstraordinær situation, hvor alle mulige forhold bliver drøftet. Skal vi være ekstra påpasselige med luftudskiftning på operationsstuer? Skal vi rationere værnemidler til, når vi virkelig får brug for dem? Hvordan rengør vi efter en covid-19-patient? Hvad gør vi med personalets bekymring for at gå på job? Det er godt, vi har lidt tid til at tænke, før vi står midt i det. Den tid skal nok komme«, siger Jens Lundgren.