Sygeplejerske på børneafdeling: Min hverdag har ændret sig fuldstændig

Emilie Grønfeld Wille frygter, at hun og kollegaerne bliver smittede, så der er endnu færre til at tage sig af børnene.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når 27-årige Emilie Grønfeld Wille cykler på arbejde, oplever hun en verden, der er meget forskellig fra den, hun oplever, når hun træder ind på sit arbejde på en børneafdeling i København.

Derfor lavede hun i aftes et opslag på Facebook, hvor hun opfordrer danskerne til at tage situationen meget alvorligere.

»Jeg synes, det er paradoksalt at se forskellen på den måde, beboerne på Nørrebro lever, og den virkelighed vi står i. Det er to verdener, som ikke er sammenlignelige. Jeg har lyst til at fortælle alle, hvilken virkelighed vi står i, og den vi kommer til at stå i. Det er stilhed før storm. Man oplever unge mennesker, som ikke forstår alvoren, eller det ser i hvert fald ikke sådan ud, når de sidder tæt på cafeer«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Samme budskab leverede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) her til morgen endnu en gang til befolkningen, da han på Facebook med versaler skrev:

»Det gælder alle. Du risikerer at blive en del af en dødbringende smittekæde, som i enden har et barn med nedsat immunforsvar, en kronisk patient eller din egen far eller mor. Den her virus smitter langt mere og er langt mere brutal over for hele samfundet, end noget vi normalt kender til«.

Hvordan er virkeligheden på jobbet?

»Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der foregår. Jeg kan bare sige, at min hverdag har ændret sig fuldstændig«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvordan har det praktisk ændret sig?

»Jeg har et visir, som vi kalder det, på. Det er sådan et plastik-forhæng foran øjnene, og så mundbind, isolationsdragt og handsker. Når vi poder børn for corona, skal vi have beskyttelse på«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvordan er det at have på?

»Vi er ikke vant til at bruge visir. Det har jeg ikke prøvet før. Det er meget varmt, og ikke særlig rart. Det er engangs, men de kan holde i 9 timer. Der har været tyverier af værnemidler, så vi forbereder os på, at vi har ét visir pr vagt, så vi skal bruge det samme hele dagen«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvad frygter du?

»Jeg frygter, at vi ikke har sengepladser nok. Og hænder. Det er det, jeg frygter mest. Vi mangler sygeplejersker og læger. Det kommer til at blive et stort problem, hvis der bliver mange syge børn. Jeg frygter, at vi kommer til at mangle værnemidler. Jeg frygter, at vi ikke kan passe på os selv, fordi folk ikke har respekt for situationen«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Er der børn, der har corona på din afdeling?

»Det må jeg ikke oplyse«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvorfor lavede du opslaget?

»Jeg kunne ikke lade være. Jeg har lyst til at råbe den danske befolkning op, så de kan forstå alvoren. Og at det ikke bare er en fed ferie, hvor man kan mødes med venner og hygge sig. Vi skal begrænse smitten. Det næste skridt er at lukke cafeer og restauranter. Det er der, de stærke og raske unge mennesker går rundt og smitter hinanden. Det er for tragisk«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvad vil du sige til dem?

»Bliv hjemme. Overhold anbefalingerne. Vent med at se dine venner. Vi lever i en tid, hvor det aldrig før har været så nemt at få kontakt til hinanden online, så gør brug af det. Og vent med at ses. Det kan have fatale konsekvenser for vores samfund. Særligt hvis vi kommer i en situation, hvor vi ikke har mulighed for at bruge værnemidler, så det ender med, at vi bliver syge, og dermed er der endnu færre hænder«, siger Emilie Grønfeld Wille.

Hvad har du selv gjort?

»Ingenting. Jeg har været hjemme og i kolonihavehus. Jeg har ikke mødtes med andre, men kun været sammen med min kæreste«.

Arbejder du mere end normalt?

»Det er stadig normal vagtplan, men vi forbereder os på, at tingene kommer til at se anderledes ud«.

Du kan se opslaget her: