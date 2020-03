Er du også forvirret?: Derfor skal vi ikke foretage »test, test, test« af alle småsyge

WHO’s topchef rettede mandag sin appel mod alle de lande, der intet gør for at bremse pandemien med coronavirus. Sundhedsvæsenet i fattige lande risikerer at kollapse totalt, når sygdommen får fat. Det var dem og alle andre lande, der fortsat ikke tager epidemien eller udsigten til epidemi alvorligt, han rettede sin appel til. Danmark følger retningslinjerne fra EU’s sygdomsagentur og fokuserer kræfterne på at teste og hjælpe de mest syge.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ingen kunne misforstå budskabet fra generaldirektør i verdenssundhedsorganisationen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, da han mandag kigge direkte ind i tv-kameraet og fastslog:

»Vi har et simpelt budskab til alle lande: Test, test, test«.

WHO’s boss understregede nødvendigheden af en langt mere massiv indsats i kampen mod det nye coronavirus, der giver sygdommen covid-19.

Foto: Christopher Black/who/Ritzau Scanpix Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO's topchef, holdt i går en tale om pandemien med coronavirus. Han er bekymret for, at alt for mange lande ser for let på sygdommen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO's topchef, holdt i går en tale om pandemien med coronavirus. Han er bekymret for, at alt for mange lande ser for let på sygdommen. Foto: Christopher Black/who/Ritzau Scanpix

»Vi har ikke set en hastig nok optrapning af testning, isolation og kontaktopsporing – som er hele rygraden i vores indsats mod virussen«, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Talte WHO til Danmark?

Nej. Men det er med det citat naturligt at tro, at WHO nu undsiger Danmark og vores nye teststrategi, der siden torsdag sidste uge alene har fokuseret på dem, som er så syge, at de har behov for lægehjælp på hospitalet.

For danske læger tester ikke længere bredt i befolkningen.

Småsyge som tv-2-medarbejderen – Danmarks ’Patient 0’ – bliver ikke testet i dag. Vi bruger ikke mange kræfter på at opspore alle med potentiel smitte. Isolere dem. Og kontaktopspore alle dem, som en covid-19-positiv patient har været i kontakt med. Og sætte dem i hjemmekarantæne.

Dermed gør vi jo ikke, som WHO-direktøren siger, vil mange mene. Men det er sådan set forkert. Særligt, hvis man læser hele talen.

Hvem talte WHO så til?

WHO taler til hele verden.

WHO taler ikke specifikt til Danmark og den danske håndtering af coronaepidemien.

For alt for mange lande i verden har ikke reageret på udsigten til epidemi. Derfor har vi nu en pandemi, hvor der er udbrud på flere kontinenter. Hvor virusspredning ikke kan stoppes.

WHO-direktøren fortalte, hvordan organisationen har sendt 1,5 millioner test til 120 lande.

Europa er epidemiens nye epicenter, hvor stort set alle lande i Europa har taget drastiske midler i brug for at begrænse smittespredningen - skole- og grænselukninger, voldsomme indgreb i vores alles forsamlingsfrihed og sociale færden. Alligevel spreder virus sig hastigt.

Men ikke i alle lande. hvis man alene ser på de officielle tal for konstateret smittede.

Passer landenes smittetal ikke?

Jo, men de siger intet om, hvor meget smitte, der er i et land. De officielle smittetal siger kun noget om antal positivt testede. Og noget om landets fokus på smitteopspore, da der kan ligge et stort mørketal for ikke-konstateret smitte i et land.

Italien havde stort set ingen konstateret covid-19-smittede for få uger siden. Pludselig opdagede italienerne, at de stod midt i coronaepidemien, mens det væltede ind på hospitalerne med alvorligt luftvejssyge borgere. De havde ikke testet folk hjemvendt fra risikoområder i nævneværdigt omfang – som blandt andet Danmark gjorde.

USA nedtonede også længe udsigt til en potentiel epidemi og havde i sidste uge kun dobbelt så mange konstaterede smittede som i lille Danmark. Fordi de stort set ikke testede. Nu har amerikanerne store covid-19-problemer.

Rusland har ’kun’ 93 konstateret smittede, Tyrkiet 47, Tunesien 20, Marokko 37, Columbia 54, Venezuela 17, og 65 i Argentina, 2 i Nigeria og 62 i Sydafrika.

En lang række lande på det afrikanske kontinent har officielt ikke en eneste smittet med covid-19. Det tror ingen fagfolk på. Derfor er det verdenssamfundet, WHO taler til. Ikke Danmark.

Hvad er problemet med for få test før epidemiudbrud?

Går en epidemiens dødelige alvor først alt for sent op for et lands sundhedsmyndigheder, risikerer hospitalerne at kollapse. Alt for mange vil dø af sygdom, som ikke burde dø. Og som de ville overleve, hvis der var tid, personaler og overskud.

I Wuhan, hvor virusset sprang fra dyr til menneske for første gang i slutningen af sidste år, havde de Kinas største dødelighed, fordi millionbyen alt for sent opdagede en epidemi med den ny virus, som intet menneske er immun over for.

I Wuhan døde 5,8 procent af alle, som var testet positiv for covid-19, ifølge WHO’s tidligere undersøgelsesrapport.

I resten af Kina var dødeligheden 0,7 procent.

Derfor råber Tedros Adhanom Ghebreyesus nu verden op med budskabet »test, test, test«, så epidemien ikke udvikler sig og spreder sig i blinde.

Særligt bekymret er den etiopiske WHO-direktør for fattige lande med dårlige sundhedssystemer.

»Vi har set epidemien i lande med avancerede sundhedsvæsener. Men selv de har haft svært ved at klare den. I takt med at virus bevæger sig til lavindkomstlande, er vi dybt bekymrende for det gennemslag, som virus vil få i befolkninger med store forekomster af hiv-smittede og blandt fejlernærede børn. Det er derfor, vi siger til alle lande og alle individer, at de skal gøre så meget som muligt for at stoppe smittespredningen«, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Hvordan kan man vide, WHO ikke taler til Danmark?

Fordi EU’s kontor for smitsomme sygdomme, European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, som læner sig op af WHO’s guidelines i dens seneste rapport fra 12. marts fastslår, at smittespredningen i Europa nu er så massiv, at europæiske lande »inden for uger, måske dage« kan forvente tilsvarende situationer med ekstremt pressede hospitaler, som det er set i Kina og Italien.

»EU/EEA og Storbritannien (53 lande i den europæiske region, red.) bevæger sig hurtigt mod et scenarie med vedvarende smittespredning med covid-19«. Og fordi situationen i disse timer »udvikler sig hurtigt, er en hastig, proaktiv og omfattende tilgang essentiel for at forhale smittespredning, da det ikke længere betragtes som gennemførligt at inddæmme smitte til lokale epidemier«.

Det var præcis det, som Danmark gjorde på statsminister Mette Frederiksens (S) ordre i sidste uge.

Vi opgav strategien om at inddæmme coronasmitten.

Inddæmning, hvor læger tester småsyge fra risikoområder i et forsøg på at inddæmme en epidemi, er første skridt i epidemihåndtering.

Lykkes det ikke at inddæmme coronasmitten – og det lykkedes ikke Europa – skal epidemien i stedet afbødes, så smittetrykket holdes nede. Så vi får den flade kurve, ikke den stejle, fra sundhedsminister Magnus Heunickes (S) nu så kendte planche.