Overlæger: Stop planlagte operationer

Det skaber forvirring og smittefare, at sygehuse fortsætter med at behandle ikke-akutte patienter, mener Overlægeforeningen. Det er en lokal afgørelse, svarer Danske Regioner.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det skaber forvirring blandt læger, sygeplejersker og patienter, og det giver unødig risiko for smitte med coronavirus, at der stadig udføres planlagte og ikke akutte operationer og behandlinger af patienter på landets sygehuse.​

Det mener Overlægeforeningen, der derfor opfordrer Danske Regioners ledelse til at give en klar melding om, at alle sygehuse skal følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om at udskyde ikke-akutte operationer og behandlinger, så længe der er coronaepidemi i Danmark.

»Vi har behov for at sikre såvel patienter som læger og andre medarbejdere mod at blive udsat for smittefare i en situation, hvor vi står over for snarlig storm«, siger formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Ifølge foreningen oplever mange overlæger, at sygehusledelserne fortsat stiller krav om, at også planlagte og ikke-akutte operationer og anden behandling skal gennemføres i et vist omfang.

Det er, mener Overlægeforeningen, i strid med de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udsendte i weekenden, hvor styrelsen opfordrede sygehusene til at udsætte de ikke-akutte behandlinger for at sikre, at der er personale på sygehusene til at tage sig af de mange coronapatienter, som Sundhedsstyrelsen venter vil blive indlagt på sygehusene i den kommende tid.

Vi har behov for at sikre såvel patienter som læger og andre medarbejdere mod at blive udsat for smittefare i en situation, hvor vi står over for snarlig storm Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen

Der var, understregede Sundhedsstyrelsen, tale om en vejledning, som ikke fratager regionerne ansvaret for behandlingen af patienterne, men styrelsen tilføjede, at den forventede, at vejledningen blev fulgt.

Overlægeforeningen fremhæver, at Sundhedsstyrelsen anbefalede regionerne »at prioritere sådan, at patienter med sygdomme, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen, ikke behandles under covid-19 epidemien«.

Styrelsen tilføjede, at »hvorvidt en konkret patient bør tilbydes udredning eller behandling under covid-19 epidemien, vil og skal derfor stadig bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering og stillingtagen på relevant fagligt kompetenceniveau«.

Henviser til dronningen

Overlægeforeningen lægger vægt på, at »såvel statsministeren som majestæten har opfordret alle danskere til at følge retningslinjerne om at blive hjemme, med mindre det drejer sig om kritiske funktioner. Senest er en række små virksomheder lukket ned i hele landet ... Alligevel fortæller flere overlæger om forskellige lokale udmeldinger om elektiv aktivitet, og nogle steder krav om at fortsætte aktiviteterne«.

Det er, mener overlægerne, fuldt forståeligt, at regionerne gerne vil opretholde så megen aktivitet som muligt både af hensyn til økonomien og for at undgå lange ventelister med gener for patienter til følge.

»Men vi står ikke i en situation, hvor vi skal tage almindelige driftshensyn. Vi står i en ekstraordinær situation, hvor hele landet blive bedt om at tage ekstraordinære hensyn. Overlægeforeningen opfordrer derfor sygehusejerne – det vil sige regionerne – til at melde entydigt ud om, at alle fem regioner følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen«, skriver Overlægeforeningen.