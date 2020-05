Kåre Mølbak: Det er »meget usandsynligt«, at der kommer en ødelæggende anden bølge af corona

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Faglig direktør på Statens Serum Institut Kåre Mølbak siger, at det er »meget usandsynligt«, at der kommer en anden bølge af corona.

»Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forebygge en egentlig anden bølge. Det mener jeg, vi har forudsætningerne for nu. Vi har lært meget om, hvordan vi skal håndtere corona-virus ude i samfundet og på sygehusene«.

»Men vi kan komme til at se ændringer i smittetrykket«, siger Kåre Mølbak.

»Nu har vi lært, hvordan vi skal håndtere smitten. Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, så ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona. Men vi har lært mere om sygdommen, vi har fået opbygget en testkapacitet, og vi kan nu isolere mennesker, der har været udsat for smitte. Læger og sygeplejersker ved, hvad de skal gøre, så det er usandsynligt, at der kommer en anden bølge, der får ødelæggende proportioner. Vi er stadig på en nedadgående kurve«, forklarer han og tilføjer, at han er tryg ved, at vi går ind i næste fase.

De seneste beregninger viser, at smittetrykket nu er nede på 0,7 procent. Det tal siger, at coronasmitten i øjeblikket er på tilbagetog.

Den næste fase, Mølbak henviser til, er den begyndende genåbning af landet efter noget nær et par måneder med mange lukkede arbejdspladser, butikker, uddannelser og kulturinstitutioner.

Samtidig går myndighederne ifølge statsminister Mette Frederiksen i gang med at opspore, hvem coronasmittede har været i kontakt med. Og så opretter regeringen en ny styrelse, der skal sikre, at der er værnemidler nok og at testkapaciteten øges, oplyser hun.

Opdateres

Ritzau