Spørg Bente Klarlund: Sjipning er god motion for alle aldre

Anette: Jeg er en kvinde på 62 år, som for nylig har fået konstateret forhøjet blodtryk, som jeg er sat i tabletbehandling for. Nu, hvor mit træningscenter er lukket, har jeg fundet min datters gamle sjippetov frem og er begyndt at sjippetræne cirka hver anden dag. Jeg starter med lidt opvarmning af muskler og led og sjipper så i 15-20 minutter i moderat tempo. Det foregår i det fri på asfaltunderlag, og jeg synes, at det er megasjovt. Desuden får jeg pulsen op, og selve træningen tager ikke så lang tid som f.eks. at gå en tur.