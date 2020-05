God hygiejne og afstand er afgørende i den udvidede genåbning

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Folketingets partier er blevet enige om at igangsætte genåbningen af flere områder af samfundet.

Det betyder, at blandt andet højskoler, museer og udendørs forlystelsesparker kan åbne tidligere end hidtil planlagt.

Ifølge Else Smith, der er speciallæge i samfundsmedicin og tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, kan det godt forsvares sundhedsfagligt at åbne yderligere allerede nu.

»Jeg mener, at det vigtige er, at vi hele tiden fastholder håndhygiejnen og tænker lidt over afstand og selvfølgelig allervigtigst, at dem, der er syge og bliver testet, holder sig isoleret. Så kan vi sagtens åbne op«, siger Else Smith.

Det var sent onsdag aften, at regeringen sammen med Folketingets partier blev enige om en aftale, der udgiver genåbningens fase 2.

Afstand er afgørende

Mange kulturaktiviteter og uddannelsesinstitutioner, som ellers først skulle være genåbnet i fase 3 og 4 senere på sommeren, får dermed lov til at slå dørene op i løbet af maj.

Også Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at en udvidet genåbning er mulig.

»Overordnet ser det ud, som om vi godt kan tillade os at åbne alle de ting, der nu er vedtaget, under forudsætning af at vi stadig holder afstand«.

»Det er næsten det eneste helt overbevisende, der kommer ud af modelleringerne (fra Statens Serum Institut, red.), at afstand er afgørende for, at vi kan åbne mere op. Så det vil jeg håbe, at folk efterlever«, siger han.

Allan Randrup Thomsen tilføjer, at det er meget svært ud fra et sundhedsfagligt perspektiv at forudsige, hvilken effekt det har at åbne zoologiske haver, museer og biografer.

Derfor er det politikerne, som må beslutte, hvor risikovillige de er, siger han.

»Der er ikke nogen skarp linje i de ting, der bliver åbnet op på nuværende tidspunkt. De er meget svære at lave forudsigelser på, så vi er nede ved, at det er en politisk beslutning, hvor hurtigt vi vil gå frem«, siger han.

Skal passe på risikogrupper

Vigtigt er det imidlertid fortsat at passe på, at den gode udvikling, der er i øjeblikket, ikke går tabt, siger Allan Randrup Thomsen. Else Smith er enig.

»Vi har lavet det her samfundseksperiment, som i hvert fald er økonomisk rigtig dyrt, men også har været det på nogle andre områder, socialt og sundhedsmæssigt«.

»Vi skal selvfølgelig passe på, at det hele ikke bliver kastet over bord. Der er det specielt de risikogrupper, vi har fået identificeret, at vi skal passe ekstra meget på. Men jeg mener godt, at vi andre kan få åbnet mere og mere op i livet«, siger Else Smith.

ritzau