Patient-direktør: Vi skal sikre, at der er nok coronamedicin til en rimelig pris

Allerede nu bør regeringen se på en plan for at sikre tilstrækkelige leverancer af medicinen Remdesivir og lægge pres på firmaet bag, Gilead Sciences.

Det siger Morten Freil, direktør i interesseorganisationen Danske Patienter.

Amerikanske Gilead Sciences har udviklet Remdesivir, som forskere har påvist kan sænke dødelighed og indlæggelsestid for patienter med moderat til svær sygdom grundet coronavirus.

Desuden bør mange flere patienter have mulighed for at få medicinen end nu, mener Morten Freil.

»Man skal selvfølgelig passe på at konkludere for hårdt på et enkelt studie. Det skal følges op på med data om effekter og bivirkninger. Men da det er lovende, mener vi, man i højere grad skal begynde at tilbyde behandlingen til patienter«.

»Det næste er så, at man fra både danske myndigheder og på europæisk plan får sikret en leverance, der gør, at man ikke løber tør, siger Morten Freil.

Medicinen er endnu ikke godkendt, men Det Europæiske Lægemiddelagentur har varslet, at det snart kan ske i en betinget godkendelse.

I Danmark har mindst ti hospitaler søgt om at få lov at bruge Remdesivir.

Siden de fleste lande formentlig vil være ivrige efter at få fat i medicinen, er frygten hos Danske Patienter, at der ikke vil være nok af den.

»Hvis det er så godt, som det tyder på nu, kan man frygte, at der vil blive rift om det og mangel på det. Derfor er det vigtigt, at man får lagt pres på lægemiddelfirmaet bag«, siger han.

Hvis det viser sig, at Gilead Sciences ikke er i stand til at levere nok medicin til rimelige priser, kan man overveje en særlig undtagelse i Verdenshandelsorganisationen WTO’s patentrettigheder, siger Morten Freil.

Den går ud på, at man kan bryde patentet på medicin i en folkesundhedsmæssig nødsituation. På den måde kan andre end Gilead Sciences kan lave deres egen produktion af medicinen.

»Jeg mener, vi har en situation, hvor man bør overveje det, hvis virksomheden ikke kan sikre tilstrækkelig produktion til rimelige priser«, siger Morten Freil.

ritzau