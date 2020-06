Eksperter er uenige: Er det sikkert at samles 200 personer? Eksperter mener, at det er forsvarligt at samles 50 og 100 - men der er uenighed om forsamlinger på over 200.

Regeringens udspil om at hæve forsamlingsforbuddet løbende over de kommende måneder splitter sagkundskaben.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, mener, at forslaget overskrider grænsen for forsvarlige forsamlinger.

»Når det gælder 50 og 100, så kan jeg sagtens følge med. Men når vi kommer op på 200, begynder jeg at blive nervøs«, siger han.

Ifølge regeringens udspil skal forsamlingsforbuddet i første omgang hæves til 50 personer fra på mandag.

8. juli skal det hæves yderligere til 100 og 8. august til 200. Det sidste gælder dog kun for arrangører indenfor sektorer, der er underlagt retningslinjer for genåbningen. For alle andre er den 100.

Derudover skal det sideløbende være tilladt at forsamles op til 500 ved bestemte arrangementer, hvor folk primært sidder ned. Eksempelvis ved bryllupper, fodboldkampe på stadion eller generalforsamlinger.

»Risikoen for smittespredning stiger, jo større forsamlinger vi har at gøre med«, siger Allan Randrup Thomsen.

Meget større arbejde med smitteopsporing

Han vurderer, at forsamlinger på op til 100 personer ofte vil være familiefester eller lignende, hvor der er et overblik over, hvem der er på gæstelisten.

Og dét er vigtigt, da alle gæster skal kontaktes, hvis der viser sig at have været en person smittet med coronavirus til stede, påpeger han.

»Når vi kommer op på forsamlinger på over 200 til eksempelvis et kommercielt arrangement, hvor man ikke har overblik over deltagerne, vil der være et meget større arbejde med smitteopsporing«.

Christian Wejse, der er afdelingslæge og lektor i global sundhed og infektionssygdomme på Aarhus Universitet, vurderer omvendt, at regeringens udspil »ikke vil komme til at betyde noget væsentligt for smitterisikoen«.

»Lige nu er vi et sted, hvor der er ret få smitsomme personer i Danmark, og vi befinder os fortsat på en faldende epidemikurve«, siger han.

Han erkender dog, at det vil skabe en øget risiko for de såkaldte »superspreder begivenheder«, hvis vi fremover igen oftere samles flere hundrede sammen.

»Der vil være en risiko, jeg tror bare ikke, at den er ret stor«, siger Christian Wejse.

»Vi vil komme til at se den type begivenheder, men jeg tror ikke, at det er noget, vi vil se i ret stort omfang. Jeg tror, at det vil blive muligt at inddæmme det«.

Han peger på, at det vigtigste, for at undgå at smitten med coronavirus begynder at stige drastisk, er, at personer med symptomer bliver testet - og at de smittedes kontakter opspores og testes.

