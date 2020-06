Mette Frederiksen vil lukke bryllupsfester ved midnat

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen vil i sin plan for genåbning ikke tillade, at bryllupsfester med over 50 gæster på eksempelvis restauranter fortsætter efter midnat.

Sådan fremgår det af et svar til Folketingets partiledere, som Statsministeriet sendte søndag aften.

Det skriver bt.dk, der er i besiddelse af brevet.

Mette Frederiksen foreslog fredag, at private fester som bryllupper undtages for forsamlingsforbuddet på 50 personer, hvis festen bliver afholdt på eksempelvis en restaurant, der står for mad og lokaler.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har derfor spurgt Mette Frederiksen, om bryllupsfester må fortsætte efter kl. 24.

Til det svarer Statsministeriet:

»Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 5, idet det følger af den gældende forsamlingsbekendtgørelse, at serveringssteder skal holde lukket for offentligheden i dette tidsrum«.

Venstre efterlyser løsninger i stedet for begrænsninger

Det giver ifølge Venstre ingen mening.

»Mette Frederiksen og regeringen skulle se løsninger frem for begrænsninger. Danskerne har i tre måneder vist, at de tager hensyn til hinanden og følger retningslinjerne. Og selvfølgelig bør det være muligt, at et lykkeligt bryllupspar kan danse brudevals efter kl. 24 og fortsætte festen nogle timer«, siger politisk ordfører Sophie Løhde og tilføjer:

»Det er simpelthen på tide, at regeringen viser mere tillid til danskerne og stopper med formynderiet«.

Hvis man giver bryllupsfester grønt lys til at feste om natten, frygter Mette Frederiksen, at det medfører en åbning af nattelivet, lyder det i brevet:

»Baggrunden for lukkereglen er bl.a., at natteliv først åbner i fase 4. Hvis der blev indført mulighed for at holde lukkede fester på restauranter, cafeer, værtshuse osv. efter kl. 24, ville det kunne medføre en de facto-åbning af nattelivet«.

Men ifølge Venstre bør man kunne finde en fleksibel løsning på den problemstilling:

»Bryllupsfester, sølvbryllupper og runde fødselsdage, som bliver holdt i lejede lokaler og på restauranter betyder også rigtig meget for den danske restaurations- og hotelbranche, som lige nu er i dyb krise«, siger Sophie Løhde (V).

Hos brancheorganisationen Horesta ser man også med skepsis på Statsministeriets svar:

»Det giver ingen mening, hvis vi skal hælde gæsterne ud, når festen er på højdepunktet«, siger politisk direktør Kirsten Munch.