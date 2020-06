Kapitel 7: Emil stod oprejst 72 timer i træk, da han blev indlagt, men vil gerne lære at sidde ned

Emil er en dreng på 15 år, der godt kan lide at spille fodbold. Men han har ikke gjort det længe. Han kan ikke, og det generer ham. Hans fødder er for overbelastede til at løbe rundt og sparke til en bold. Det skyldes, at han gennem de seneste år har stået oprejst meget længe, samtidig med at han ikke har fået tilstrækkelig med næring til at styrke sin krop. Fødderne har taget skade, og han må derfor gå med indlæg i sine sko. Det kræver, at Emil vinder over sig selv, hvis han skal sætte sig ned, når han lige så godt kan stå op.

»Jeg kunne godt tænke mig at få noget mere ro omkring det at sidde ned, så jeg bare kan gøre det uden at tænke så meget over det«, siger Emil.