Hvorfor klør det for sindssygt i næsen? Høfeber er nu Danmarks største folkesygdom – og forskerne ved ikke hvorfor

Ekspertråd nummer 1

Accepter ikke din sygdom

Accepter ikke symptomerne. De fleste kan få styr på symptomerne og leve et aktivt liv også udendørs, hvis de får rette behandling – typisk både næsespray, piller og øjendråber for de svære tilfælde. Men læger og eksperter fra Astma-Allergi Danmark oplever, at rigtig mange høfebersyge lider i stilhed.

Forsøg dig frem. Hvis et præparat ikke virker, skal du prøve et andet, eller din læge skal sætte dig op i dosis. Alene med hensyn til antihistaminpiller findes der otte såkaldte aktivstoffer, og ingen ved, hvad der virker på netop dig. Bemærk: Du skal ikke bare skifte mærke, men altså det aktive indholdsstof.

Kim din læge ned. »Du skal ikke være bange for at kontakte din læge en, to, tre eller fire gange, hvis du stadig ikke føler dig velbehandlet – heller ikke selv om du synes det er pinligt«, siger rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark, Betina Hjorth.

Tænk på pollenhygiejne. Sørg for, at pollen ikke kommer ind i huset og ikke sidder på tøjet m.m. Lav barrierer mod pollen ved f.eks. at gå med solbriller eller bruge en pollenmaske, når du motionerer – især cyklister kan have stor gavn af det. Skyl eventuelt øjne med saltvand og næse med en næseskyller, så du fjerner pollen. Brusebad hjælper også mange.

Kilde: Astma-Allergi Danmark





