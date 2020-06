Anders Legarth har høfeber: At være græsallergiker er at være klam og ynkelig to-tre uger hvert år

Er høfeber en gangbar undskyldning, hvis man er nødt til at melde fra til arbejdsweekend i sommerhuset? Det er noget, man som græsallergiker godt kan bruge lidt tid på at tænke over. Indtil kløende øjne kræver min fulde opmærksomhed. Jeg har været allergisk over for græspollen siden barndommen. Det er ufedt, ynkeligt og klamt.