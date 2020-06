Efter kritik af svigt: Nu skal alle ansatte i plejesektoren systematisk testes for corona

Automatisk oplæsning

Coronavirus er nu trængt ind på 121 danske plejehjem, og plejehjemsbeboerne udgør over en tredjedel af alle danske coronadødsfald.

For at sætte en mere effektiv stopper for ny smittespredning blandt disse allermest udsatte medborgere, skal alle ansatte i plejesektoren fremover testes jævnligt for coronavirus.

Sådan lyder det i en ny aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

»Vores ældre og sårbare medborgere har betalt en meget høj pris for corona-pandemien. Og selv om hele resten af Danmark nu åbner op igen, vil de fortsat opleve begrænsninger i deres liv og tilværelse, som vi andre ikke må tåle. Derfor er det vores pligt som samfund at gøre vores yderste for at sikre deres velbefindende og sikkerhed bedst muligt. Og samtidig skal vi også beskytte vores plejeansatte, der gør så vigtigt et arbejde«, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Hvert andet plejehjem uden test af personale

Aftalen er indgået, efter at Politiken for godt to uger siden kunne afdække, hvordan over halvdelen af landets plejehjem ingen planer havde om løbende at teste sine ansatte. EU’s smitteagentur, ECDC, anbefaler således også, at lande med tilstrækkelig kapacitet tester plejehjemspersonale og beboere hver eller hver anden uge.

»Vi har 70.000 sosu-hjælpere og -assistenter i den kommunale ældresektor, der også har børn derhjemme, går i biografen og på andre måder risikerer at blive smittet i deres fritid. Der er jo en risiko for, at de bærer smitten med ind på et plejehjem og dermed bevirker beboeres dødsfald«, lød kritikken af den manglende testning fra FOA’s Torben K. Hollmann.

I dag har alle ret til at blive testet i de hvide telte i Testcenter Danmark. Men i praksis er teltene ofte meget langt væk fra der, hvor personalet bor og arbejder.

Det vil den nye aftale også dæmme op for med et nyt setup, som i langt højere grad vil gøre det muligt at blive testet på selve arbejdspladsen.

Med den nye aftale vil alt personale i plejesektoren over hele landet fra slutningen af august blive systematisk testet.

Hyppigheden af test af de ansatte afmåles efter, hvordan smittebilledet er i den enkelte kommune.

Personale, der arbejder i en kommune med over 20 eller flere smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge, skal testes minimum en gang inden for to uger og hver anden uge, indtil smittetallene falder.

I øjeblikket er der kun en enkelt kommune, hvor det er tilfældet.

For personale, der arbejder i en kommune med under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, skal testes hver sjette uge.





