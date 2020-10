Mor til tre til Bente Klarlund: Hvordan skal jeg dog få tid til motion?

Anna: Jeg er 38, gift og mor til tre børn. Jeg har fuldtidsarbejde, hvor jeg stort set hele dagen sidder foran en skærm. Derhjemme har jeg både hus og have at passe. Jeg har konstant dårlig samvittighed over, at jeg ikke får motioneret, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal få tid. Har du et godt råd?

Bente Klarlund Pedersen: Jeg havde det på præcis samme måde, da vi havde fire hjemmeboende børn. Dengang var jeg dog ikke særlig bevidst om, hvor vigtig den daglige motion er. Min uvidenhed betød, at jeg ikke bekymrede mig om min halvdårlige form. Men i dag er der så meget viden om motionens betydning for vores fysiske og mentale sundhed, at man er nødt til at forholde sig til fakta. Det betyder imidlertid ikke, at du nødvendigvis skal finde tid til daglige løbeture eller til at gå i fitnesscenter.

Ny forskning udført af blandt andre professor Andreas Holtermann viser, at der er sundhedsmæssige fordele ved dagligdags aktiviteter, der får pulsen i vejret, og som får os til at puste og stønne, også selv om vi kun gør det i 30-sekunders spurtintervaller i løbet af dagen. Hvis du bærer seks tunge indkøbsposer op ad trapperne eller spurter de sidste 100 meter for at nå toget på perronen, så tæller det med. Du har måske hørt om begrebet hiit (høj intens intervaltræning). Nogle forskere snakker om høj intens fysisk aktivitet, der også kaldes hiipa-træning (high intensity incidental physical activity). Denne form for træning kan inkorporeres i dagligdagen.