Seruminstituttet til unge: Begræns jeres sociale netværk

Statens Seruminstitut anbefaler især unge mennesker at begrænse deres omgangskreds, så risikoen for smitte mindskes.

Det skriver instituttet på dets hjemmeside.

»Min opfordring til de unge er at prøve at begrænse jeres sociale netværk, så I ikke ser for mange forskellige personer. Hold jer til jeres hold eller klasse, og kun enkelte venner derudover samt jeres nærmeste familie«, siger Tyre Grove Krause, afdelingschef ved Statens Seruminstitut.

Statens Seruminstitut skriver desuden, at andelen af smittetilfælde blandt unge i alderen 20-29 år er faldet en smule og ligger nu på 22 procent i hele landet. Dog er der nogle områder af landet, hvor den andel er noget højere. Blandt andet i Odense, hvor andelen af smittetilfælde blandt de unge ligger på 35 procent.

Siden torsdag er yderligere 292 registrerede smittede med coronavirus, mens ni personer er blevet indlagt siden torsdag.

De forsætter med at skrive, at mange i aldergruppen 20-29 år er tilknyttet uddannelsesinstitutioner, men at det ikke nødvendigvis betyder, at smitten er sket der. Den kan ligeså godt finde sted privat ved deltagelse i fest, private sammenkomster og i nattelivet.

Generelt sker mange af de nye smittetilfælde i privat sammenhæng, hvilket har ført til en stigning i det samlede antal smittede på tværs af aldergrupper.

På det seneste har der været en forhøjet forekomst af smittetilfælde i en række sjælandske kommuner såsom Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Tåstrup. Her er det såkaldte incidenstal nu over 60 ud af 100.000.

»Det er en bekymrende stigning, vi ser i disse dage. Vi har tidligere kunne vende epidemikurven med forskellige tiltag, men der skal sættes hurtigt ind, og vi skal alle hjælpe til for at kunne lykkes med det«, siger Tyre Grove Krause.

Statens Seruminstitut råder, udover de unge, også sundhedspersonale til at undgå private arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet.

»Sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme på muligheden for smitte ved private sammenkomster, da det kan have store konsekvenser, hvis de bringer smitte til en arbejdsplads med udsatte personer«, siger Tyre Grove Krause.

Den seneste uge er registreret 113 nye tilfælde af smitte med coronavirus blandt sundhedspersonale.