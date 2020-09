Snør vandreskoene, og kom lidt væk fra coronaen

Tanken om endnu en nedlukning af Danmark er svær at holde ud, og måske er det heller ikke vejen frem. Lone Frank konkluderer i Weekendavisen, at nedlukning ikke har haft den store betydning, når man sammenligner dødeligheden i forskellige lande. Jeg skal undlade at kloge mig på emnet, for bagklogskabens lys er stadig ikke klart, men vil dog understrege, at i min optik er den form for nedlukning, der påbyder folk at blive hjemme, en rigtig dårlig idé.

Virusmængden er afgørende for, om man bliver smittet. Men den betyder også noget for, hvor syg man bliver. Professorerne Christine Stabell Benn og Peter Aabys forskning i Guinea-Bissau og Danmark viser, at for alle de almindelige børnesygdomme, f.eks. mæslinger, gælder det, at intensiv smitte i hjemmet giver et mere alvorligt sygdomsforløb. Det første barn i en familie får som regel mild sygdom, mens de, der smittes i hjemmet, får langt mere alvorlige infektioner. Høj dosis af virus betyder, at immunsystemet har svært ved at følge med. Sådan er det formentlig også for covid-19. Der er større risiko for at blive smittet og for at blive alvorligt syg, hvis luften er tyk af virus.

Smittes man uden for hjemmet, altså i det fri, er viruseksponeringen ofte kortvarig. Mængden af virus bliver mindre, og immunsystemet kan følge med. Man får en mild eller asymptomatisk sygdom. Bliver man smittet inden døre, f.eks. i hjemmet, er man udsat for mere virus over længere tid, og sygdomsforløbet bliver tilsvarende alvorligt. Det er fortsat sådan, at mennesker med kronisk sygdom er i stor risiko for at få en alvorlig coronainfektion. Man nedsætter risikoen for den alvorlige infektion ved at undgå overvægt, fysisk inaktivitet og rygning. Men virusmængden er altså også afgørende. Det er oplagt at tænke på, om familiemønsteret i Iran, Italien og Spanien med flere generationer under samme tag, ofte i små boliger, har bidraget til den alvorlige udvikling i disse lande. Det samme gælder visse etniske grupper i Skandinavien, hvor mange bor tæt sammen.