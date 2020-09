Er jeg nødt til at spise protein for at få større muskler af træningen?

Peter Molzen: Jeg løber 7 km en eller to gange om ugen, styrketræner tre gange om ugen, spiller golf og tennis. Nu hører jeg, at styrketræningen kun giver bedre muskelmasse, hvis man sørger for at spise proteiner. Passer det, og hvordan skal de i givet fald indtages? Jeg er 73 år.

Bente Klarlund Pedersen: Hvis du med proteiner mener proteintilskud i from af proteinpulver eller særlige proteindrikke, så er svaret nej. Til gengæld ved man, at hvis man er i kalorieunderskud eller samlet set får for lidt protein i kosten, så kan det være svært at øge muskelmassen. Det er også vigtigt at få kulhydrater nok, så du kan opbygge muskelglykogen efter træningen. Ellers kan du ikke give den gas dagen derpå. Det tager omkring 15 timer at lagre glykogen. Alt i alt er det altså vigtigt med en lødig kost, der indeholder tilstrækkeligt med protein og kulhydrater.

I fitness- og bodybuilderverdenen er der imidlertid ikke enighed blandt fagpersoner. Mange mener, at man skal indtage protein lige efter træning for at få store muskler. Ideen er underbygget af flere studier, som har vist, at proteinsyntesen umiddelbart efter træning bliver større, hvis man indtager protein. Proteinsyntesen kan ses som et udtryk for, hvor meget ny muskelmasse der bliver lavet. Problemet er bare, at der går ret lang tid, før man reelt kan konstatere, om der er en effekt på muskelmassen. Blandt de studier, hvor man faktisk har målt på, om musklerne bliver større efter adskillige ugers træning efterfulgt af proteinindtag, er der nogle få undersøgelser, der viser en effekt, men mindst lige så mange, der ikke kan vise nogen effekt. Hvis man sammenligner to situationer, hvor forsøgspersonerne får samme mængde protein, men på forskellige tidspunkter, så betyder tidspunktet, hvor du indtager dit protein, forsvindende lidt sammenlignet med vigtigheden af at træne optimalt og i det hele taget få mad nok.