Hvordan slipper jeg af med min løbeskade?

Bente Martinsen: De første 23 år af min nu 25 år lange løbekarriere har jeg løbet 30 km om ugen fordelt på tre pas. Nogle gange lidt mere, men aldrig rigtig langt. For to år siden fik jeg desværre akillessenebetændelse, som jeg i begyndelsen ignorerede, fordi det er en lusket skade, der bliver ’varm’ og derfor gør mindre ondt, når man har løbet lidt. Dagen efter er der til gengæld kontant afregning, når man stiger ud ad sengen for at konstatere, at man går som en pingvin. Ud over en væsentlig reduktion af min løbedistance blev skaden behandlet med koncentriske øvelser hjemme, øvelser hos osteopat og til sidst med ti behandlinger med shock waves. Dengang blev jeg næsten helt smertefri, men er aldrig kommet op på min vanlige distance, og nu er den gal igen, selv om jeg kun løber 7 km to gange om ugen. Hver gang jeg lægger et ekstra pas ind eller løber længere, tiltager smerterne. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvilken behandling der er evidens for, men det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Kan du hjælpe mig med det?

Dog kan jeg desværre godt se, at ’ældre løbere’ (jeg er 54) kan udvikle kronisk akillessenebetændelse, som betyder, at de ikke kan løbe mere. Jeg håber, at det ikke er tilfældet, for det eneste, jeg vil, er at løbe.

Bente Klarlund Pedersen: Akillessenebetændelse er en tilstand med små rifter i senen og irritationsforandringer i seneskeden på grund af overbelastning. Tilstanden er hyppigst hos ældre sportsudøvere og kondiløbere. Symptomer er smerter i området omkring akillessenen, og senen bliver måske tykkere. Det kan gøre ondt, selv om du ikke bevæger dig.’