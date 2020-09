Kan du anbefale kompressionsstrømper til sport?

Robert Refby: 78 år gammel og diabetes 2-patient fik jeg sportsskadesår på skinnebenet, og sygeplejersken anbefalede mig at tage kompressionsstrømper på for hurtig heling. Tilfældigvis kom jeg til at købe dem i en sportsforretning: et par højre-venstre knælange strømper, og sårhelingen gik godt. Efterfølgende er jeg blevet opmærksom på, at mange, mange løbere og andre sportsudøvere tilsyneladende benytter sådanne strømper i allehånde situationer. Jeg vil nu spørge dig, om det generelt er anbefalelsesværdigt?

Bente Klarlund Pedersen: Med et par kompressionsstrømper fra en sportsforretning er du med på noderne. For løbere er disse strømper det nye sort. Producenterne hævder, at kompressionsstrømper både kan øge præstationsevnen, forbedre udholdenheden og afkorte restitutionstiden. Når det gælder sidstnævnte, er der noget om snakken. Ifører man sig kompressionsstrømper efter træning, modvirker det ødemer, man restituerer hurtigere og er dermed hurtigere klar til at løbetræne igen. Men der er tale om marginale forbedringer. Tager man kompressionsstrømper på, senest 1 time efter at man har gennemført en maraton, og beholder dem på i 48 timer, vil man kunne se en 6 procent forbedring i restitutionen. Resultaterne underbygger den feedback, som mange løbere giver, når de løber med strømperne og også bruger dem efter løbeturen. De er mindre trætte i læggene og kommer sig hurtigere. Objektivt har man dog ikke set mindre tegn på muskelskade, når man anvender kompressionsstrømper i forbindelse med løb.

Alt i alt er der nok nogen, om end begrænset effekt af kompressionsstrømper til løbere. De er imidlertid ikke usunde. Har man hudproblemer, skal man dog huske at anvende bomuldsfor.