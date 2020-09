Især yngre med et mildt forløb bliver ramt: Først forsvinder lugte- og smagssansen, senere smager alt underligt

Har du erfaringer med senfølger?

Langt de fleste, som har været syge med covid-19, bliver raske igen. Men en gruppe patienter oplever at have fysiske og psykiske symptomer i uger og måneder efter, at den akutte sygdom er ovre.

Det vides ikke, hvor mange der bliver ramt, men Sundhedsstyrelsen har besluttet, at personer med senfølger skal have et behandlingstilbud.

Hyppige symptomer er træthed, åndenød, hoste, koncentrations- eller hukommelsesbesvær. Læger undrer sig over, at også yngre personer med et mildt forløb af covid-19 kan blive ramt af senfølger.

