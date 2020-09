Dem, du rører ved: Virusekspert nuancerer begrebet 'sociale bobler' som det nye coronavåben

Det vakte relativ stor opsigt i går, da faglig direktør på Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, under et pressemøde i går talte om sociale bobler som et nyt redskab i kampen for at holde epidemien med corona nede de kommende måneder.

»Prøv at finde social boble at være i. Man finder en håndfuld eller ti, som man ser. Vi taler om et langt, sejt træk hen over efteråret. Er man single og bor alene, kan man finde en boble man har kontakt til, med fem-ti venner, så man ikke hele tiden mødes på kryds og tværs. Og børn vælger legekammerater fra egen klasse og ikke fra parallelklassen«, lød det blandt andet fra Mølbak.

Hans råd kom i forlængelse af, at hans kollega på SSI, afdelingschef Tyra Grove Krause, også havde opfordret til, at man finder en social boble hen over hele efteråret og vinteren. Hun ville ikke sætte antal på, men fortalte, at hun personligt eksempelvis ikke ville invitere mere end to par på middag.